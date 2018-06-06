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06 Haziran 2018 10:33

ADÜ’de ilk doçentlik dersi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) ilk doçentlik dersi Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerine verildi.

ADÜ’de ilk doçentlik dersi verildi

06 Haziran 2018 10:33


Adnan Menderes Üniversitesi senatosu tarafından doçentlik kadrosuna başvuran adaylara jüri önünde deneme dersi yaptırılmasına yönelik alınan karar gereğince, ilk doçentlik dersi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Aslı Yorulmaz ve Ebru Dural tarafından Senato Salonu’nda verildi.


Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak’ın jüri üyesi olarak yer aldığı doçentlik dersine, Mühendislik Fakültesinin ilgili alandaki öğretim üyeleri katılım gösterdi.


İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ebru Dural, “Gerileme Kavramı” ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslı Yorulmaz “Zeytin Yağı Üretim Teknolojisi” konularında doçentlik derslerini verirken, öğretim üyelerine cüppeleri Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından giydirildi.




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