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ADÜ'de kadına yönelik şiddet konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ve Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği kadına yönelik şiddete karşı akademik ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek amaçlı toplantı gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ve Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği kadına yönelik şiddete karşı akademik ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek amaçlı toplantı gerçekleşti.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın eşi Öğr. Gör. Hatice Bircan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, ADÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meryem Eken ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.


Toplantıda, kadın sorunları ve kadına yönelik şiddete karşı çözüm sürecinde de öncülük yapacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, bu sorunun sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin el ele çalışarak üstesinden gelinebileceği dile getirildi.

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