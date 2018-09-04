ADÜ’de kayıt heyecanı başladı

Öğrencileri, Aydın’a ayak bastıkları andan itibaren yabancılık çekmemeleri amacıyla ADÜ personelinden oluşan bir ekip Aydın Otogarında karşıladı. Karşılarında ADÜ standını gören öğrenciler memnuniyetlerini ifade ederken; öğrencilere kampüste yaşamdan barınma ve beslenme imkanlarına, yurt dışı programlarından ulaşım alternatiflerine kadar birçok bilginin yer aldığı “ADÜ Rehber” verildi. Üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin adeta yol haritası niteliğinde hazırlanan “ADÜ Rehber” ile öğrenciler, ADÜ ile ilgili bilinmesi gereken birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor.

"ADÜ Ailesine katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin, eğitim öğretim için ülkemizin en elverişli üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın ilinin de öğrencisi ile barışık bir kent olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bircan, “Aydın, coğrafi konumu itibariyle birçok avantaja sahip olup bunları faydalı katma değere dönüştürecek potansiyele sahiptir. İlimizin taşıdığı değerlerin farkındalığıyla, üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir mutlulukla yerine getiriyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin artarak devam eden bir marka değeri var. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek fiziksel gerekse insani yatırımları atlamadan büyük bir özenle gerçekleştirdik. Kendi evlatlarımızı gönül rahatlığıyla gönderebileceğimiz bir üniversite sloganı ile yola çıktık ve bugün bunu başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl ADÜ Ailesine katılacak olan öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

13 bin 230 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

Geçtiğimiz yıl lisans düzeyindeki doluluk oranı ile ortalamanın oldukça üzerinde büyük bir başarı yakalayan ADÜ’ye, bu yıl 13 bin 230 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. 7 Eylül’e kadar devam edecek kayıtlar sonrasında, üniversitelerin boş kalan kontenjanlara öğrenci kabulüne imkân sağlayacak olan ek tercih ve yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile tüm bölüm ve programlarımızda yakalanan doluluk oranı başarısının yüzde 100’e ulaşacağı öngörülüyor.