ADÜ’de Lenfödem hastalığı ile ilgili kurs düzenlendi

Anadolu Lenfödem Derneği İzmir Şubesi Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı (FTR AD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu’nun koordinatörlüğünde, ADÜ Tıp Fakültesi FTR AD’den Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yasemin Turan ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özkan’ın ev sahipliğinde “Çağımızın Hastalığı Lenfödem” başlığı altında düzenlenen kursa ilgi oldukça büyüktü.

Kurs, Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi FTR AD’den Prof Dr. Pınar Borman’ın konuşması ile devam etti. Ankara Rehabilitasyon Kliniğinden Doç. Dr. Sibel Ünsal, Celal Bayar Üniversitesi FTR AD’den Prof. Dr. Zeliha Ünlü, Ege Üniversitesi FTR AD’den Prof.Dr. Sibel Eyigör, Üniversitemiz FTR AD’den Prof. Dr. Yasemin Turan, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özkan, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Serap Alper, Doç. Dr. Ebru Şahin, Uzm. Dr. Banu Dilek’in ve Uzm Dr. Aslıhan Ulusoy’un konuşmalarının olduğu kursta, Celal Bayar Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cerrahoğlu da oturum başkanlığı görevini gerçekleştirdi.

Kursta, halk arasında Fil hastalığı olarak da bilinen Lenfödemin, erken tanı ve düzenli tedaviler ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğu vurgulanırken, halkımızın Lenfödem konusunda bilinçlenmesi, doktora erken başvurmasının sağlanmasının tedavide başarı oranını arttırdığı belirtildi.

Lenfödemin lenfatik sistemdeki sorunlardan dolayı hücreler arası sıvıda artış meydana gelmesi ile oluştuğu, dokulardaki sıvı artışı ile genellikle kol ve bacaklarda şişlik, ciltte gerginlik ve sertleşmeler görüldüğü, sıklıkla meme kanseri ameliyatları, karın ameliyatları, radyoterapi uygulamaları ve kronik venöz yetmezlik sonrası ortaya çıktığı kursiyerlere aktarıldı.

Lenfödem tanı ve tedavisinde gelişmelerin takibi, hasta ve hekim eğitimleri, lenfödem farkındalığı, lenfödem hastalarının sorunları gibi birçok konuyla ilgili çalışmalar yapan Anadolu Lenfödem Derneği İzmir Şubesi’nin ilk kursu olan Temel Eğitim-1 Kursu’nda Lenfödem hastalığının tanı, ayırıcı tanısı ve tedavisi hakkında verilen bilgiler, katılımcıların oldukça ilgisini çekti.