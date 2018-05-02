ADÜ’de ‘Modern Sekülerizm ve Değer Algısı’ konferansı

Süleyman Yılmaz, üniversiteli gençlerle buluştu.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın davetlisi olarak AİSYEM konferans salonunda gençlere konferans verdi. Konferans öncesi ADÜ Rektörlüğünü ziyaret eden Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak’a editörlüğünü yaptığı “Yerelden Evrensele Eğitim Sistemi” isimli kitabını takdim etti. Prof. Dr. Bircan’da, ziyaret anısına Prof. Dr. Yılmaz’a üniversitenin kendi üretimi hediyeler takdim etti.

ADÜ Rektörlüğü ve Akademik Düşünce, Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) işbirliği ile gerçekleşen "Modern Sekülerizm ve Değer Algısı" isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Yılmaz; “Teknolojinin hızla hayatımızı kuşattığı bir dönemde, değer-erdem kavramları üzerinde karmaşa yaşamaktadır. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, diğer yandan ihtiyaçlar hiyerarşisinde sıralamalar değişmekte ve önümüzdeki dönemin yeni kuşağını, dolayısıyla bizleri büyük sürprizler beklemektedir. İnsan kabiliyetlerinin rafine olması ve yeni boyutlar kazanması bağlamında eğitim, bireysel ve toplumsal faydayı esas alırken, öte yandan akademik başarıyla, insani ve ahlaki başarının takas kültürüne dönüştüğü ironi ortaya çıkmaktadır. Türk Eğitim Felsefesinin temel amaçları bellidir; İyi insan, iyi yurttaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirmek şeklinde özetlenebilir. Bu süreçte okullar resmi işletim döngüsü ile birer araçtır. Günümüzde bilginin hamalı olması, muhakemeden uzak bir neslin işaretçisidir. Entelektüel gerçeklik ürerinden bilgi sahibi olmakla, bilgelik arasında tercih yapmamızın zamanı geldi ve geçiyor. Çocuklarımız ikbal adına en büyük beşeri sermayemizdir. Formasyon sürecinde yapılan hatalar hayati sonuçları doğurabilir. Unutmamalıdır ki, hayatın provası yoktur! Başarılı bir nesle, nemelazımcılık duygusunu nasıl aşacağı, ekip ruhu, toplumuna ve edineceği mesleğe aidiyet duygusu aşılanmalıdır. Değişen dünyada beşer; sırasıyla tarım, sanayi, bilgi ve teknoloji aşamalarını ileri bir seviyeye getirmiştir. Bu nedenle kazanımlar sanatın incelmesinde, rekabet edebilir markalaşmada yatmaktadır. Nano-teknolojinin yaşandığı günümüzde nerede durmamız gerektiği iyi belirlemeliyiz” dedi.

“Beyin sermayemizi kanalize etmeliyiz” diyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Edinilen bağımlılıklarımızla birlikte aile bağımlısı, sanal dünyanın kıvamında etrafında olup bitenlere bigâne kalan yeni bir kuşağın gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu kuşağı iyi kanalize edebilirsek, yarınlar bizimdir. Yeni gençliğin yetiştirilmesinde bu sarmal ilişkilerin yanı sıra gençliğimizin dünyasında değer algısını kodlamamak durumundayız. Gençlik bir taraftan hayatı idame etmek için akademik donanıma ve becerilere sahip olurken, diğer yandan kültürel değerlerimizin örüntüsüyle geliştirdiğimiz bizi biz yapan değerlerimizin güncel tutulması gerekmektedir. Değer, erdem, ahlak, etik, hukuk nedir gibi kavramlar benliklere yerleşmelidir. Dolayısıyla bu coğrafya hak ettiği saygınlığı yeniden yakalasın, böylece; bilim, sanat, edebiyat, felsefe, belagat, estetik derinlik gibi entelektüel kimliğine ulaşabilsin”

Prof. Dr. Yılmaz, konferansını kitabında işleği “Sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, adalet, hak gözetme, sorumluluk, yardımseverlik, alçakgönüllülük, misafirperverlik, vatanseverlik, hoşgörü, empati, vefa” değer başlıklarına örnekler vererek tamamladı. Konferans sonrasında Yılmaz’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Prof. Yılmaz, konferansta yılda en fazla kitap okuyan üniversite öğrencisine “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” isimli kitabını imzalayarak hediye etti.