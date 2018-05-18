ADÜ’de moleküler patoloji sistemleri hizmete girdi

Açılışa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nil Çulhacı, öğretim üyeleri ve personelimiz katıldı.

Patoloji Laboratuarı ve cihazlar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, bölgede kanser hastaları için böyle bir Moleküler Patoloji Merkezinin gelişimine başından beri önem verdiklerini, artık bu merkezin hizmetlerinin sadece bölgedeki hastalarla sınırlı kalmadığını, bölge dışında da 6 ayrı dış merkez hastanesine hizmet sunduğunu belirterek ADÜ’de Moleküler Patolojideki gelişmelerin ve yeni kurulan Yeni Nesil Dizilimleme (NGS) Sistemlerinin hastalar açısından hayırlı olmasını diledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı’da, yapılan her yenilik ile Hastanemizin daha da geliştiğini belirterek, “Onkoloji ile ilgili koyduğumuz hedefe doğru giderken bu sistem ile daha da güçleniyoruz. Çünkü asrın vebası onkoloji ve bunun tedavisini ayrıntılı olarak Üniversite Hastaneleri yapıyor. Bizde Onkoloji tedavisini güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Moleküler Patolojide bu noktada çok önemli bir adımdı. Burasının iyi merkez haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Kanser Hastalarında Kişiye Özgü Tedavi Açısından Büyük Avantaj

Moleküler Patoloji Birimi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Erdoğdu ise, Patoloji Bölümünce tanı konmuş olan özellikle onkoloji ve hematoloji bölümlerinden gelen kanser hastalarında kişiye ve hedefe özgü tedavi takip başlatma ve takip aşamalarında yeni NGS Sistemlerinin önemine vurgu yaparak “Rektör Hocamızın desteği ile bir buçuk yıl önce kurulan Moleküler Patoloji Merkezimiz de daha önce kansere sebep olan belirli gen ve bölgelerde sadece 4-5 onkolojik mutasyon markerına, moleküler patolojik yöntemlerle bakmaktaydı. Bugün ise Rektör hocamızın büyük desteğiyle hiçbir ücret ödenmeden sadece kit karşılığı, kurulumu yapılan iki tane Next Generath Saquencing (NGS) sayesinde kanser hastalarında muhtemel birçok mutasyonu bir arada içerebilen tüm gen mutasyon taraması yapılabilmekte. Örneğin meme kanserinde 93 mutasyona birden bakabildiğimiz Breast Cancer Panel, lösemili hastalarda 141 mutasyonu içeren myeloid neoplasms panel yanı sıra kolon gibi bir çok organ kanserleri ile ilgili mutasyonlar artık panel halinde bakılabilmekte. Bu da bize kanser hastalarında kişiye özgü tedavi açısından avantaj sağlamakta” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Esin Oktay’da, bu sistem ile hangi mutasyona bağlı kanser oluştuğunun tespit edilmesi ile kişisel tedavi uygulanabildiğini, böylelikle daha az yan etki oluştuğunu, hastaların yaşam sürelerinin uzadığını aktardı.