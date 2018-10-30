ADÜ'de sağlık kongresi gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi' Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Açılış töreninde, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Öğüt, ülkemizde ve yurt dışında tarım, çevre ve sağlık alanında önemli çalışmalar yapmış değerli akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Dünyayı kirleten tek canlının insanoğlu olduğunu ve bu duruma bir an önce tedbirler alınması gerektiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan “Geleceğimiz büyük tehdit altında, tarımda bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaçlar havayı, suyu, toprağımızı kirletiyor. Dolayısıyla kirlenen çevre, insan sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Bu kongrenin genel amacı bu riskleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve topraklarımızdan nasıl daha sağlıklı faydalanabileceğimiz sorusuna cevap aramaktadır.” dedi. Prof. Dr. Bircan, kendisinin de katıldığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleşen Dünya Gıda Zirvesi'nden bilgileri de katılımcılarla paylaşarak kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ADÜ Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, sağlıklı tarımın, çevreye ve insana, sağlıklı çevrenin, dünyaya ve gelecek nesillere etkilerini dile getirerek, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

ADÜ'de Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı'nın kurulduğunu belirterek konuşmasına başlayan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Dünya ve Türkiye çapında yapılan araştırmalardan yola çıkarak kullanılan kimyasalların insan sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlarını anlattı. Aydın ilinde kurumlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalara da değinen Prof. Dr. Kiraz, multidisipliner bir yaklaşımla bilgilendirmelerinin devam ettiğini belirtti.

Programda ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Öğüt'ün saz eşliğinde Aşık Mahsuni ve Yunus Emre'den seslendirdiği eserler beğeni topladı.