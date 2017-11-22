ADÜ’de sağlıklı beslenme ve spor konuşuldu

ADÜ akademik personelinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı “Kendi Değerlerimiz” programında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim elemanları BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, Doç. Dr. Reşat Kartal, Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Okutman Berfin Serdil Örs, Fitness Antrenörü ve Sağlıklı Yaşam Koçu Mert İstek ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Öğüt konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, “Sağlıklı beslenme ve spor ilişkisi, spor mu egzersiz mi?, Aşırı derece spor yapmak vücudumuza zarar verir mi?, Vücut geliştirmede kullanılan protein tozları sağlığımızı tehdit eder mi?, Ne kadar sıklıkla ve ne kadar yemeliyiz?” konularına açıklık getirdi.

“Kendi Değerlerimiz” programlarıyla en sıkıcı olabilecek konuları insanlara keyifli bir şekilde anlatarak geniş kitlelere ulaşmayı başardıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, BESYO’nun merkez kampüse taşınma sürecini anlatarak kısa zamanda BESYO tesislerinin alt yapısının tamamlandığını ve bunun da başarıyı getirdiğini anlattı. Türkiye genelinde en başarılı ilk beş okuldan biri olmayı başaran BESYO’nun, milli sporcu yetiştiren bir okula dönüştüğünü kaydeden Rektör Bircan, ülkemizi birçok klasmanda dünyada temsil eden sporcuların ADÜ’de yetiştiğini vurguladı.

Rektör Bircan’ın açılış konuşmalarının ardından kendilerini tanıtan panelistler, sağlıklı beslenme ve spor konusunu masaya yatırdı.

Günümüzün en büyük sorunlarından birinin hareketsiz yaşam olduğunu vurgulayan konuşmacılar, hareketsiz yaşamın kalp damar rahatsızlıklarının sebebi olduğunu ve masa başı çalışma ortamının bu rahatsızlığa davetiye çıkardığını söyledi. Bununla beraber aşırı derece spor yapmanın da vücut sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiren öğretim elemanları aşırı spor yapmanın kalbi zorladığı için zararlı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Spor mu egzersiz mi, tartışmasıyla devam eden etkinlikte vücudun hareket etme üzerine kurgulanmış bir sistem olduğu ve buna bağlı olarak sporun da egzersizin de doğru bir şekilde yapılması gerektiği anlatıldı. “Hareket et zinde kal” sloganıyla ülke genelinde spor tesislerinin sayısının arttırılması ve çocukların spora gönderilirken yarışmacı ruhuyla birbirleriyle rekabet eden bireyler olarak yetiştirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun da anıldığı etkinlikte, Süleymanoğlu’nun kırdığı dünya rekorlarının anlatıldığı video izlendi.

Öte yandan protein tozları hakkında da bilgiler veren konuşmacılar, bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek vücudun doğasına aykırı olabilecek beslenme tarzlarından uzak durulması gerektiğini vurgulandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Öğüt’ün bağlama eşliğindeki müzik şöleni, Fitness Antrenörü ve Sağlıklı Yaşam Koçu Mert İstek’in zeybek gösterisiyle devam eden etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.

Etkinliğe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, ADÜ personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.