ADÜ’de Spor Bilimleri özel yetenek sınavına yoğun ilgi

Sınavın aşamaları hakkında bilgiler veren Sınav Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Ali Güreş “Şu an Spor Bilimleri Fakültesi olarak 4 bölüm 7 programa öğrenci alımı yapılacak, sınavlar sonucunda alınacak 310 öğrenciden 50’si milli sporculardan seçilecek. Birinci aşamada motorsal testlerden yeterli puanı alan adaylar, İkinci aşama olan branş sınavlarına (futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, yüzme, güreş ve ritmik jimnastik) katılmaya hak kazanacak. Bu sene ilk defa engelli sporcu alacağız” dedi.

Kayıt esnasında Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) tarafından kendilerine verilen tişört ve aday numaralarıyla sınava katılan adayların, sınavın güvenliği ve geçerliliği adına herhangi bir sorun yaşamaması adına tüm değerlendirmeler kamera çekimleriyle kayıt altına alınıyor.