Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:48

ADÜ’de Spor Bilimleri özel yetenek sınavına yoğun ilgi

Adnan Menderes Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları için 2038’i erkek, 494’ü bayan sporcu olmak üzere toplam 2532 öğrenci kayıt yaptırdı.

ADÜ’de Spor Bilimleri özel yetenek sınavına yoğun ilgi

13 Ağustos 2018 09:48


Sınavın aşamaları hakkında bilgiler veren Sınav Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Ali Güreş “Şu an Spor Bilimleri Fakültesi olarak 4 bölüm 7 programa öğrenci alımı yapılacak, sınavlar sonucunda alınacak 310 öğrenciden 50’si milli sporculardan seçilecek. Birinci aşamada motorsal testlerden yeterli puanı alan adaylar, İkinci aşama olan branş sınavlarına (futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, yüzme, güreş ve ritmik jimnastik) katılmaya hak kazanacak. Bu sene ilk defa engelli sporcu alacağız” dedi.


Kayıt esnasında Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) tarafından kendilerine verilen tişört ve aday numaralarıyla sınava katılan adayların, sınavın güvenliği ve geçerliliği adına herhangi bir sorun yaşamaması adına tüm değerlendirmeler kamera çekimleriyle kayıt altına alınıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç