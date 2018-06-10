Dr. Figen Çizmeci Şenel’in başkanlığındaki ekip tarafından akreditasyon programı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Yönetim Birimi Üyeleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Kalite Yönetim Direktörü Arzu Karakaş Demir ve Keziban Çıtak Türkyılmaz, Denizli Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi İlgin Revna Kaytan ve Başhekim Yardımcısı Yasemin Bacaksız, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müge Çına Aksoy ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Asiye Nur Dinçer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Rektör Yardımcı ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Diş Hekimliği Fakültesi hakkında çeşitli bilgiler vererek, ADÜ Diş Hekimliği Fakültesinin, Sağlık Turizmi alanında olduğu gibi diş hekimliğinde de akreditasyon alanında öncü kuruluş olması için yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Özer, akreditasyonun, sağlık alanında hizmet kalitesinin ve hasta-çalışan memnuniyetinin artırılmasındaki önemini vurguladığı konuşmasının ardından toplantıya geçildi.

Toplantıda Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, TÜSKA ve akreditasyon ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıya Uluslararası Birim Sorumlusu Dr. İbrahim H. Kayral, Akreditasyon Programları Birim Sorumlusu Uzm. Canan Cengiz, Akreditasyon Standartları Birim Sorumlusu Uzm. Demet Gökmen Kavak, Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Keziban Avcı ve Kalite Yönetimi ve İyileştirme Biriminden Uzm. Ceren Can’ın sunumlarıyla devam edildi. Kuşadası’nda bulunan ADÜ Diş hekimliği Fakültesi Sağlık Turizm Polikliniği gezisi ile program son buldu.