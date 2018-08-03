Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:36

ADÜ’de yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı

2018-2019 Akademik yılı itibariyle Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim görmeyi tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin karşılama, ön bilgilendirme ve ön kayıt işlemleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

ADÜ’de yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı

03 Ağustos 2018 12:36


Gerçekleştirilen kayıtlarda 44 farklı ülkeden 200 öğrencinin ADÜ’yü tercih edeceği öngörülüyor. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, ön kaydını tamamlayan öğrencilerin birim öğrenci işlerine sevk edilip kesin kayıtlarını orada tamamlayacakları belirtildi.


Bölümlerde kalan kontenjanların tekrar değerlendirilmesiyle birlikte kalan kontenjanlar için Ek Kontenjan ilanı ile yeniden uluslararası öğrenci alacaklarını ifade eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Öncel Sençerman “Bu yıl ek kontenjanlarla birlikte üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak olan uluslararası öğrencilerin sayısının 400’e erişmesi, toplam uluslararası öğrenci sayısının da 1000’e yaklaşması hedeflenmektedir. ADÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışı ile birlikte üniversitemizin uluslararası tanınırlığı da artacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç