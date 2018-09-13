ADÜ'de yeni açılan bölümlerin hepsi doldu

9 yerleşme oranıyla birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Yeni açılan bölümlerde ise kontenjanların tamamı doldu.

Bu yıl yaklaşık 2 milyon 322 bin kişinin başvurduğu ve 1 milyon 750 bin kişinin de tercih yapabilme hakkı kazandığı YKS'de en çok dikkat çeken durum tercih yapabilecekken tercih hakkını kullanmayan 550 bin kişi oldu. Son yıllardaki en büyük sayı olarak dikkat çeken tercih yapmayan öğrenciler, ek yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için yarışacak.

İlk kez öğrenci kabul eden bölümler tamamen doldu

ADÜ bünyesinde bu yıl ilk defa öğrenci kabul eden Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Buharkent Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümleri ise ilk tercih döneminde tüm kontenjanlarını doldurdu.

Ek yerleştirme döneminde adayları zorlu bir süreç bekliyor

Sınavsız geçişin kaldırılarak adayların merkezi yerleştirme puanlarıyla tercih ettikleri üniversitelere yerleştirildiği geçtiğimiz yıl yaklaşık 210 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl ilk tercih döneminin ardından yalnızca 80 bin kontenjan boş kalırken, ek yerleştirme döneminde adayları oldukça zorlu bir süreç bekliyor.