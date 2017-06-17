ADÜ’den Avustralya ile öğrenci değişimi anlaşması

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eren Uz tarafından sunulan Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası eğitim gören araştırmacıların karşılıklı değişimlerini kapsayan protokolü imzaladı.

ADÜ; Wollongong Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Alex Frino’nun imzaladığı 5 yıl geçerli olacak bu protokolle Avustralya’nın Wollongong şehrinde bulunan Wollongong Üniversitesi ile değişim faaliyetlerini başlatan Türkiye’deki 2. üniversite oldu.