ADÜ'den iş sağlığı ve güvenliği alanında bir hizmet daha

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi, Yönetmelik çerçevesinde, Bakanlık ile protokol yapan ve yetkilendirilen eğitim kuruluşları tarafından verilecek. Bu eğitimi verecek öncü kurumlardan olan ADÜ, iki aşamadan oluşan sertifika programına uzaktan veya yüz yüze eğitime katılarak başarılı olunması halinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” düzenleyecek.

ADÜ düzenlenecek olan “Sınava Katılım Hakkı Belgesi” ile 81 ilde sınav merkezi olan yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek sınava katılma hakkı kazanarak sınavda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alınması halinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” alınabilecek.

Sınavda başarılı olunması halinde, 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde İSG hizmetlerini yürütme yetkisine sahip olunabilecek. Sadece işverenlere, işveren vekillerine ya da işyerinde çalışanlara yönelik düzenlenecek eğitim ve belgelendirme ile işveren, işveren vekili veya çalışan olduğunu belgeleyenler için, 18 yaş üstü olma dışında hiçbir şart aranmayacak.

Eğitim ve diğer konularda detaylı bilgi almak için isg.adu.edu.tr adresini ziyaret edebilecek veya bağlantıdan açılan "Ön Kayıt Yap" düğmesine tıkladıktan sonra gelen sayfadan kayıt yapılabilecek. Başvurulara göre eğitim tarihleri, Genel Müdürlüğün onayı alınarak planlanıp isg.adu.edu.tr internet sayfasından ve tercih ettiğiniz iletişim kanallarından tarafınıza duyurulacak.