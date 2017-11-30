ADÜ’e ‘Bricker’ projesi toplantısı yapıldı

Toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Proje Genel Koordinatörü Juan Ramon de las Cuevas, İspanyol İspanya firma temsilcileri Juan Ramon de las Cuevas, Silvio Vitali-Nari, Manuel Gonzalez Piquer ve Pablo De Agustin Camacho, İtalyan firmasından Luca Ancarani, Özyeğin Üniversitesinden Prof.Dr. M. Pınar Mengüç ve Uzman Yasemin Somuncu, Onur Enerji Firmasından Onur Günduru, ADÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yunus Çerçi, Doç. Dr. Selman Sağlam, Yrd. Doç. Dr. Atilla Dönük ile aktif ve pasif sistem yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Projeyle ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Liege (Belçika) ve Caceres (İspanya) şehirlerindeki 3 adet kamu binasında yapılacak teknolojik yatırım ve iyileştirmelerin, enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında azaltması ve 6-7 yıl içinde kendini amorti etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, bu projede artık sona gelindiğini, hedeflerin belli adımlarının şimdiden gerçekleşmeye başladığını ifade ederek izolasyonun henüz yüzde 60’ının tamamlanmasına rağmen, hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü geçtiğimiz günlerde Hastanemizde ikinci kazanı çalıştırmaya gerek görülmediğini söyledi.

Proje ekibi, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ile senato odasında bir araya gelerek projenin son durumu ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bununla beraber proje için Leonardo Films tarafından hazırlanacak tanıtım filminde kullanılmak üzere Leonardo Films ekibi Rektör Prof.Dr. Cavit Bircan ile özel bir röportaj yaptı.