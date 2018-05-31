ADÜ’lü öğrencilerden Başkan Alıcık’a teşekkür

Dr. Yusuf Kaderli ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ‘Inverstimate’ adlı yarışmada üç yıl üst üste büyük ödülü kazanan öğrenciler Başkan Alıcık’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ‘Inverstimate’ adlı yarışmada üç yıl üst üste büyük ödülü kazanan öğrenciler Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alıcık’a ADÜ’ye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Kaderli, “Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konferans salonu ve kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Başkanımız bizim için büyük fedakarlıklar yaptı. Verdiği destekler öğrencilerimiz için dönüm noktası oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

ADÜ İİBF olarak büyük başarılara imza attıklarını belirten Kaderli, “2018 yılı ‘Inverstimate’ yarışmasında öğrencilerimiz eşi benzeri görüşmemiş bir başarı hikayesi ortaya koydu. 85 üniversiteden yaklaşık 3 bin 100 öğrencinin katıldığı yarışmada sekiz finalistin yedisi ADÜ Nazilli İİBF öğrencilerinden oluştu. Öğrencilerimiz ayrıca para ödülü ve önemli finans kuruluşlarında staj ödülleri kazandı” diye konuştu.

Türkiye çapında göstermiş oldukları başarı için öğrencilere plaket takdim eden Başkan Alıcık, “Gençlerimiz olanak sağlandığında neler başarabileceklerini hepimize göstermiş oldular. Kendilerini ve onları eğiten akademisiysen hocalarımızı tebrik ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak maddi manevi en büyük destekçileri olduğumuzu bir kez daha hatırlamak isterim” diye konuştu.