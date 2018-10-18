ADÜ'lü öğrencilerden Başkan Alıcık'a ziyaret

Sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Nazilli Belediyesi'ni ziyaret ederek hayata geçirilen projelerle ilgili Başkan Alıcık'tan bilgi aldı.

ADÜ Çocuk Gelişimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi programı kapsamında Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti. İlçede hayata geçirilen projelerle ilgili belediye yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, merak ettiği konuları Başkan Alıcık'la konuşma imkanı yakaladı.

Öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Alıcık, “Öncelikle gençlerimizi bizlerle buluşturan kıymetli öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak bu tür projeleri çok önemsiyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde ‘topluma hizmet' unsurunu düstur edindiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, “Türkiye'de örnek teşkil eden onlarca projeye imza attık. Huzurevinden Alzheimer merkezine, ağız diş sağlığı hastanesinden üniversitemize yaptığımız yatırımlara, spordan eğitime, evde bakım birimimizden ev ışığı projemize kadar birçok alanda başarımızı ortaya koyduk. İçinde insan olan her tür projeye destek verdik. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden toplumun tüm kesimine hizmet ettik. Bizler için önemli olan da buydu. Diğer önemli husus ise iletişim. Uç beylerim dediğim muhtarlarımızla her zaman iletişim halinde olduk. Merkezden kırsal mahallelere kadar 82 muhtarımızla mahallelerimizdeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için 7/24 iletişim halindeydik. Onların bize iletmiş olduğu sıkıntıları anında çözüme ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık” diye konuştu.

Yapılan tüm hizmetlerin yanında ‘uzun yaşam şehri' olarak anılan ve bu alanda markalaşan Nazilli'nin adının tüm dünyaya duyurulması noktasında, festivaller ve kültür gezileri düzenlediklerini ifade eden Alıcık, bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.