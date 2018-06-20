ADÜ’nün çalışmaları AB Projeleri sergisinde tanıtıldı

Valisi Yavuz Selim Köşger ile AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger’in açılışını yaptığı sergiye Adnan Menderes Üniversitesini temsil eden projelerin ekiplerinde bulunan öğretim üyeleri katıldı.

Sergide ADÜ bünyesindeki önemli projeler, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından açılan stantta sergilendi. Aydın’a Türkiye-AB ortaklığını geliştirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Büyükelçi Dr. Christian Berger, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Aydın ilinin ekonomik açıdan önemine değinerek yürütülen ortak çalışmalar sonunda başarılı projelere imza atıldığını belirtti. Berger, “Son üç yıldır yaklaşık 500 projeye destek verdik, bu projelerin değeri yaklaşık 180 milyon Euro’dur. Valiliğin desteği olmadan bu proje olmazdı. Katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmasına proje paydaşlarına teşekkür ederek başlayan Vali Yavuz Selim Köşger ise, “Aydın’ın sahip olduğu potansiyel, sosyo-ekonomik açıdan güçlü olmasına olanak sağlıyor. Bu potansiyeli AR-Ge’ye yatırım yaparak, daha çok proje üreterek ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Halk oyunu gösterilerinin ardından standları gezen Dr. Christian Berger, Adnan Menderes Üniversitesi standında projelerini temsilen bulunan öğretim üyelerinden detaylı bilgi aldı. ADÜ’nün 9 projesinin sergilendiği stant katılımcıların yoğun ilgisini çekti.