ADÜ'nün ortak olduğu uluslararası bir proje daha başarıyla sonuçlandı

AYDIN (İHA) –Adnan Menderes Üniversitesi ile İngiltere Southampton Üniversitesinin birlikte yürüttüğü, uluslararası boyutta British Council, Newton Institutıonal Links Funding tarafından, ulusal boyutta Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası tarafından desteklenen, “Sustainable Entrepreneurship in Ecotourism: Evidence from South Aegean Region of Turkey / Ekoturizmde Sürdürülebilir Girişimcilik: Güney Ege Bölgesi'nden Kanıtlar” konulu proje başarıyla tamamlandı.

Güney Ege Bölgesinde, ekoturizm alanında yapılan ilk uluslararası çalışma olması nedeniyle önem taşıyan projenin yürütücülüğü, Southampton Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mine Karataş Özkan'ın liderliğinde, Southampton Üniversitesinden Doç. Dr. Pelin Demirel, Dr. Shahnaz İbrahim ve Emir Özeren tarafından üstlenildi. Projeye, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ferit Çobanoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Birsen Kırım ile Köşk Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman ve Öğretim Görevlisi İsmail Bölük de destek verdi.

Projenin yayınlanan sonuç raporunda bölgede Ekoturizm - Girişimcilik konusundaki son durum ortaya konularak eksiklikler tespit edildi.