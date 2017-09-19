Yürütücülüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak’ın yaptığı ve Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) ile ikili işbirliği içinde gerçekleşen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

“Bir, İki ya da Üç Biyolojik Mücadele Ajanı Mı? Entomopatojen Fungus, Bakteri ya da Her İkisinin Kırmızı Örümcekler ve Doğal Düşmanları Üzerindeki Etkileri” adlı proje, 24 ay devam edecek. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yıldız’ın araştırıcı olarak yer aldığı projenin Portekiz tarafının yürütücüsü Dr. Sara Magalhes, araştırıcıları ise Dr. Flore Zélé ve Dr. Elio Sucena olarak kaydedildi.