Dr. Cafer Turgut, Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Seda Örenay Boyacıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Turgay Eray tarafından yürütülecek projeler, TÜBİTAK 1001 ve 3501 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut’un proje yürütücüsü olduğu “Bazı Kültür Bitkilerinin Gutasyon Sıvısında Tohum İlaçlarından Kaynaklanan Pestisit Kalıntılarının ve Bu Kalıntıların Arılara Toksikolojik Etkilerinin Araştırılması” konu başlıklı projenin süresi 36 ay olup bütçesi 360 bin TL olarak öngörüldü.

ADÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu ve Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Örenay Boyacıoğlu’nun birlikte yürütecekleri "Prostat Kanser Hücrelerine Aptamer-Aracılı Hedefli Lipozomal İlaç Dağıtımı" adlı araştırma projesi, TÜBİTAK 1001 programı tarafından Sağlık Bilimleri alanında desteklenecek. Projenin 3 yılda tamamlanması planlanırken, bütçesi de 360 bin TL olarak belirlendi.

Mühendislik Fakültesinin bir diğer projesi Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Turgay Eray’ın TÜBİTAK 3501 kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği “Polimer Silindirik Kirişlerin Adezyon ve Sürtünme Kuvvet Kontrolü” konulu araştırma projesinin bütçesi 225 bin TL, süresi de 24 ay olarak belirlendiği belirtildi.