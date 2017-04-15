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15 Nisan 2017 07:05

ADÜ’nün sağlık turizmi alanındaki ilk yatırımının temeli atıldı

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından hazırlanan “Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk” adlı proje kapsamında inşa edilecek hastanenin temeli törenle atıldı.

ADÜ’nün sağlık turizmi alanındaki ilk yatırımının temeli atıldı

15 Nisan 2017 07:05


ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesinin yanındaki alanda gerçekleşen temel atma törenine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Işıl Sönmez, Doç. Dr. Şamil Akyıl, Doç. Dr. Senem Gökçen Yiğit Özer, müteahhit firma yetkilileri ve davetliler katıldı.



Türkiye’de ilk kez bir Diş Hekimliği Fakültesinin sağlık turizmi alanında yatırım yapması bakımından önem taşıyan proje, Kuşadası halkına ve ilçeye gelen turistlere hizmet vermeyi amaçlıyor.


Diş Hekimliği Fakültesini ADÜ açısından ilklere imza atan bir fakülte olarak gördüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Bu tür projeler bizim geleceğe yatırımımız. Gurur verici bir proje. Bu proje ile Türkiye’de Diş Hekimliği Fakülteleri arasında sağlık turizmini gerçekleştiren ilk fakülte olacağız. İnşallah bu proje diğer fakültelere de örnek olur. Emek veren herkese ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, projeye verdiği desteklerden dolayı Rektör Bircan’a teşekkür ederek, 1200 metrekare alana temeli atılan hastanede 2 lokal ameliyathane, 4 diş kliniği bulunacağını, hastalara daha ucuz daha kaliteli hizmet vermenin temel hedefleri olduğunu belirtti.




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