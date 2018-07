ADÜ’nün tanıtımında yeni rekor

Adnan Menderes Üniversitesi tanıtım etkinlikleri kapsamında; 2013-2014 yılında 6, 2014-2015 yılında 7, 2015-2016 yılında 15 fuara katılırken; 2016-2017 yılında katıldığı 34 fuarda yaklaşık 600 bin öğrenciye ulaştı. 2017-2018 yılı itibariyle Türkiye genelinde 37 fuara katılarak ülke genelinde birçok vakıf üniversitesini de geride bıraktı. Ayrıca 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında daha önce gidilmemiş illerde tanıtım faaliyetleri sürdürüldü.

Ziyaret ederek öğrencilerine Adnan Menderes Üniversitesini tanıtmak isteyen okulları da kabul eden ADÜ, yurdun dört bir yanından gelen 168 liseyi de kampüste ağırlayarak, kampüste yaşam, öğrencilere sağlanan imkanlar, sosyal faaliyetler ile Fakülte ve Meslek Yüksekokulların sahip olduğu fiziki ve sosyal imkanları da yerinde tanıttı.

YÖK İşaret Etti, ADÜ gerçekleştirdi

Özellikle sınavsız geçişin kalkmasıyla tanıtımın çok büyük değer kazandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın sözlerine atıfta bulunarak “Yükseköğretim Kurumu Başkanımızın bir talimatı oldu. Artık devlet üniversitelerinin de vakıf üniversiteleri gibi kendilerini tanıtması gerektiğini vurguladı. Bizde bu talimatla beraber tanıtım faaliyetlerimize hız verdik. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye’nin birçok üniversitesinin en büyük sorunlarının başında gelen boş kontenjan sıkıntısını Adnan Menderes Üniversitesi’nin diğer üniversiteler kadar yoğun yaşamadı. Her yıl artarak devam eden bir büyümeyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu konuda ADÜ Yönetiminin Yönetim anlayışının merkezinde her zaman öğrenci vardır. Biz onlar için elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Biliyoruz ki yarınımızın teminatı gençlerimizdir. Bu yıl üniversitemize 13 bin 706 öğrenci daha kabul edeceğiz. ADÜ Türkiye’nin en çok tercih edilen 8. Üniversitesi oldu, öğrenci memnuniyet anketlerinde 176 üniversite arasında 17. Sırada kendisine yer buldu. 25. Kuruluş yılımızı kutladığımız 2017’de ADÜ yükseköğretim camiasında var olan prestijine yeni değerler kattı ve 2018’de de büyümesini sürdürecek. Teknokent ve öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz her türlü yatırım Üniversitemizi daha yukarılara taşıyacak. Bu konuda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

2017-2018 yılı tanıtımda yeni zirve

Türkiye’nin dört bir tarafında ülkenin önde gelen yükseköğretim tanıtım guruplarının gerçekleştirdiği tanıtım organizasyonlarına katılan ADÜ, kurulduğu tarihten bu yana tanıtım anlamında 37 fuarla en çok fuara katıldığı yılı geride bıraktı. 2017-2018 yılı ADÜ’nün tanıtım çalışmalarında zirve olurken, 1 ila 3 gün süren periyotlar halinde gerçekleşen fuarlarda, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 800 bin öğrenciye ulaşıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Mertcan Çelik koordinatörlüğünde gerçekleşen fuarlarda 8 personel ile ADÜ ve Aydın’ı tanıtırken; kampüste yaşam ile ilgili merak edilenler öğrencilere anlatıldı.

Türkiye’nin en büyük eğitim fuarcısı Boyut Grup bünyesinde hizmet veren “EDUCATURK” ile iki yıldır Aydın’da hem ülkenin önde gelen üniversitelerini hem de Aydın’da yükseköğretime geçiş yapacak öğrencileri ağırlayan ADÜ, önümüzdeki yıl farklı fuar etkinliklerine de ev sahipliği yaparak bu yelpazeyi genişletecek. Geçtiğimiz yıl ilk defa Türkiye’nin en önemli 20 üniversitesini ağırlayarak başlatan ADÜ, tanıtım organizasyonları kapsamında bu yıl da 18 farklı üniversiteyi ağırladı. 2 yıldır yaklaşık 25 bin öğrencinin gezdiği EDUCATURK AYDIN Yükseköğretim Tanıtım Fuarında, Aydınlı öğrencilere LYS öncesinde önemli bir hizmet sunuldu.

Aynı zamanda birçok online fuara da katılan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, öğrencilerin ADÜ ve bölümleri hakkındaki sorularını online olarak anında cevaplayarak öğrencilerin doğru tercih yapmasına olanak sağlıyor.