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01 Temmuz 2017 09:39

ADÜ’nün yabancı öğrencileri diplomalarını Rektör Bircan’dan aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesinden mezun olan uluslararası öğrenciler, Rektör Prof.

ADÜ’nün yabancı öğrencileri diplomalarını Rektör Bircan’dan aldı

01 Temmuz 2017 09:39

Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederek diplomalarını aldı.


Fildişi Sahili’nden gelen Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde öğrenim gören Mariam Meite ve Türkmenistan’dan gelerek Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören Jemal Jumagulyyeva 4 yıllık öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Diplomalarını Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, ADÜ’de kaliteli bir eğitim sürecinden geçtiklerini ifade ederek burada öğrendiklerini kendi ülkelerinde yetişen yeni nesillere aktaracaklarını dile getirdi.


Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, uluslararası öğrencilerin hem ADÜ hem de Türkiye için zenginlik kaynağı olduğuna dikkat çekerek; “Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü olarak uluslararası öğrencilerimize her platformda destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Buradan mezun olduktan sonra da Üniversitemizi kendi eviniz gibi görmenizi isterim. Ne zaman başınız sıkışsa, ne zaman desteğe ihtiyaç duysanız hiç çekinmeden kapımızı çalabilirsiniz” diyerek öğrencilere diplomalarını verdi.


Ülkelerine dönünce mesleklerini icra etmek istediklerini vurgulayan yabancı öğrenciler, 5 yıl boyunca Türkiye’de çok güzel anıları olduğunu ve çok iyi arkadaşlıklar kurduklarını ifade ederek tekrar Türkiye’ye gelmek istediklerini söyledi.




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