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04 Temmuz 2018 09:59

ADÜSEM çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” yetki belgesini almaya hak kazandı.

ADÜSEM çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

04 Temmuz 2018 09:59


Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ilgili yönetmeliklerce iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) olmaya haiz adaylara; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerine 23 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.


Bu eğitimlerle ülkemizde ihtiyaç duyulan kaliteli İSG profesyonellerini kazandıracak olan Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Aydın ve Ege Bölgesi’nde örnek bir eğitim kurumu olma yolunda çalışmalarına devam edecek.




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