ADÜSEM çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, ilgili yönetmeliklerce iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) olmaya haiz adaylara; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerine 23 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.

Bu eğitimlerle ülkemizde ihtiyaç duyulan kaliteli İSG profesyonellerini kazandıracak olan Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Aydın ve Ege Bölgesi’nde örnek bir eğitim kurumu olma yolunda çalışmalarına devam edecek.