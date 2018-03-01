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01 Mart 2018 08:06

ADÜSEM’den zeytinyağı tadım eğitimi

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ve Aydın Ticaret Borsası iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen “Zeytinyağı Tadım Eğitimi” bu yıl iki grup olarak gerçekleşti.

ADÜSEM’den zeytinyağı tadım eğitimi

01 Mart 2018 08:06


Eğitimler, iki gün boyunca toplam 16 saat teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimin teorik anlatımı, AİSYEM Binası’nda gerçekleştirilirken, uygulamalı tadım Aydın Ticaret Borsası laboratuarında yapıldı.


Aydın Ticaret Borsası tadım panelistlerinden aynı zamanda ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu ve Panel Başkanı Öğr. Gör. Burcu Keser koordinatörlüğünde gerçekleşen “Zeytinyağı Tadım Eğitiminde”, Aydın Ticaret Borsası tadım panelistlerinden Yusuf Küçük, Gülsün Bulut, İdris Kurt, Barış Şenol, Aysun Uğur ve Celil Oruç zeytinyağı ile ilgili temel bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Zeytinyağı sektörünün yaşadığı kalite sorununu çözebilmek, iç tüketimi arttırabilmek ve tüketicilerin aldatılmasını önlemek için zeytinyağı tadım ( duyusal analizler ) konusunda bilinçlenmenin büyük bir önem taşıdığını vurgulayan panelistler, tadım eğitimleri ile tüketicinin doğru zeytinyağını tanımasının ve tüketmesinin hedeflendiğini belirtti.


On altı katılımcının zeytinyağının ağaçtan sofraya kadar uzanan sürecini ve kaliteli zeytinyağını diğer yağlardan ayırmanın inceliklerini öğrendiği eğitimin son gününde, zeytinyağı fabrikası gezisi gerçekleştirildi.




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