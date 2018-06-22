Afrodisias Çin’de tanıtılacak

Bu kapsamda Çin’in Hong Kong kentinde yayın yapan ülkenin ulusal kanallarından TV B, gezi programı çekimi için Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Türkiye’ye geldi. Çin medyasının en çok izlenen kanallarından olan televizyonun çekim ekibi, Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau ve ünlü televizyon yüzü Kamanms Kong ile ülkenin çeşitli yerlerinde çekimler yaptı. Önce İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerinin çekimlerini tamamlayan ekip sonrasında Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti’ni ve Denizli’nin Pamukkale bölgesini gezerek, tanıtım çekimlerini tamamladı. Pamukkale ve Afrodisias’a gelen ekip, üç gün boyunca çekim yaptı. Ekip, Afrodisias Antik Kenti ve Hierapolis Antik Kenti’ni gezerek, kent hakkında bilgi aldı. Ekip, Pamukkale travertenlerinde ve Hierapolis Antik Havuzu’nda da çekimler gerçekleştirdi.

"Türk kültürünü ve Türk yemeklerini çok sevdik"

Miss Hong Kong 2016 birincisi Tiffany Lau, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Hong Kong’dan ilk Türkiye’ye geldik. Afrodisias, Hierapolis Antik Kenti’nin keyfini çıkardık. Türk kültürünü ve Türk yemeklerini çok sevdik. Türkiye çok harika, insanları çok cana yakın" dedi.