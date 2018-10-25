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Afrodisias Sonbahar'ın tonları ile renklendi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yer alan adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den alan Afrodisias sonbaharın tonları ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'den alan Afrodisias sonbaharın tonları ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1958 yılında çektiği fotoğraflar ile keşfedilen Afrodisias 2017 yılında Unesco Dünya Mirası listesine girdi. 2018 yılında Aydın Valiliği tarafından “Afrodisias Yılı” ilan edilirken, yılın her döneminde antik kent ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte antik kent bir başka havaya bürünürken, misafirlerine eşsiz manzaralar sunuyor.


Antik Kentte görülebilecek başlıca yapı kalıntıları, M.S. 2. yüzyılda İmparator Hadrianus zamanında yapılan hamam, büyük havuzlu agora, M.Ö. 1. yüzyılda Tanrıça Aphrodite için yapılan tapınak, stadyum, tiyatro, tiyatro hamamı, odeon, piskopos sarayı, felsefe okulu bulunuyor.


Buraya gelen misafirler, antik kentin mistik havasını solurken, yapılan kazı çalışmaları esnasında çıkan dönemin muhteşem eserlerini, müzede görme imkanına da sahip oluyor.

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