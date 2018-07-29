AFÜ İletişim Fakültesinden uluslararası başarı

Türkiye’deki farklı üniversitelerin iletişim fakültelerinden yalnızca 7 belgeselin yarı finale kalmayı başardığı yarışmada, ADÜ İletişim Fakültesinin yarı finale 2 eser ile kalması büyük sevince neden oldu. Sanat, tasarım, medya ve iletişim alanlarında dünya genelinden ilgili üniversite öğrencilerinin katıldığı bu yarışma, dünyanın en saygın yarışmalarından biri olarak biliniyor. Yarı finale kalmanın bile büyük bir başarı olarak değerlendirildiği yarışmada, Türkiye sadece 7 eser ile temsil ediliyor ve bu 7 eserden 2 tanesi ADÜ İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Erdal Aytekin’in danışmanlığı ile hazırlanan Bayram Küçük’ün “Yarım Asır” adlı kısa belgeseli ile Mustafa Apaydın ve Uğur Duymuş ’un hazırladığı “Nesin Matematik Köyü” kısa belgeseli yarı finale kaldı. Böylelikle ADÜ İletişim Fakültesi, adını 2 işle birden uluslararası arenada duyurdu.