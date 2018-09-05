Ağaçlı’da tarihi okul binası kültür merkezine dönüşüyor

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, eski okul binasında restorasyon çalışması yaparken; okul binası çevresinde de düzenlemeler yapılıyor. Aynı zamanda okul binası yanındaki eski misafirhane binası da yeniden düzenleniyor.

Ağaçlı Mahallesi son yıllarda düzenlenen kitap etkinlikleri ile adından söz ettirmesinin yanında Söke’nin sahil beldelerine açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Kahvaltı salonları, bazlama ve organik satış noktalarıyla güzergahı kullanan tatilcilerin uğrak yeri olan Ağaçlı Mahallesi’ne Söke Belediyesi de ayrı bir önem veriyor. Bu anlamda Ağaçlı Mahallesi’ne yönelik proje geliştiren Söke Belediyesi, eski okul binasını kültür salonuna dönüştürüyor. Proje kapsamında çalışmalar hızla devam ederken, yapılacak alan yakın zamanda çok sayıda kültürel ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ağaçlı’nın Söke için önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “İşe kültür salonu ve misafirhane ile başladık. Ağaçlı Mahallemiz için hem yöre insanımıza, hem de ilçemize ekonomik ve sosyal değer katacak başka projelerimiz de var. Vakti geldikçe bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yapımı devam eden kültür salonu projesi ile hem atıl durumdaki okul binası ile çevresi değerlendirilecek. Hem de Söke’miz 5 km mesafedeki Ağaçlı Mahallemizde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir mekan kazandırmış olacağız. Sökemiz için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.