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26 Temmuz 2018 10:32

AGC basın ödülleri sahiplerini buldu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti 2017 basın ödülleri Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

AGC basın ödülleri sahiplerini buldu

26 Temmuz 2018 10:32


Ödül Töreni için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından, yarışmaya katılan tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra 12 kategoride ödül almaya hak kazanan basın mensuplarına ödülleri verildi.


Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, basın mensuplarının yaşadığı zorlukları ifade etti. Şener, “Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslektir. Bu zorluklarda arkadaşlarımız güzel işler yapmışlar. Biz gazeteciler olarak teknolojiye ayak uyduruyoruz, ama okunma sayısında düşüş var. Buda bizim emeğimizi tam olarak karşılamıyor” diye konuştu.


Ödül törenine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve basın çalışanları katıldı.




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