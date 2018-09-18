Ahilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan başkanlığındaki heyet, Ahilik Haftası sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, 40 yıldır makas bileyciliği yapan ve "yılın ahisi" seçilen Ahmet Aydemir de yer aldı. Beş kuşaktır bileycilik yaptıklarını söyleyen Aydemir, tek çocuğunun başka bir meslek seçmesinden dolayı kendisiyle birlikte mesleğin biteceğini söyledi.

Esnafın yaşadığı sorunların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasıyla ilgili çözüm yolları da konuşuldu. Ziyarette Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan günün anısına başkan Çerçioğlu'na ahilik nasihatlarını içeren bir hediye takdim etti.

Aydınlı esnafları misafir etmekten mutlu olduğunu söyleyen başkan Çerçioğlu, "yılın ahisi" seçilen Ahmet Aydemir'i tebrik etti. Başkan Çerçioğlu, büyükşehir belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve esnaflara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.