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29 Kasım 2017 00:52

Ahmet Çalım, Kuşadası Esnaf Odası başkanlığına adaylığını açıkladı

Kuşadası’nın tanınmış esnaflarından Ahmet Çalım, Ocak-Mart ayları arasında yapılacak Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Ahmet Çalım, Kuşadası Esnaf Odası başkanlığına adaylığını açıkladı

29 Kasım 2017 00:52


Çalışma arkadaşları ile birlikte bir toplantı düzenleyen Ahmet Çalım, esnaftan gelen talep nedeniyle başkanlığa aday olduğunu belirterek, “Bizler “esnafımızın yanında sorun odaklı değil çözüm odaklı şeffaf bir yönetim için" bu yola çıkıyoruz “ dedi.


Turizmde yaşanan sıkıntıların da hat safhaya ulaşmasıyla esnafın zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ahmet Çalım, “ Esnaf Odası’nda bir değişim ve yenileme zamanı geldiğine inanıyorum. Tüm esnafımızı tek tek gezerek, önerilerini alıyoruz. Gösterdikleri ilgiden son derece memnum. Bizler Kuşadası’nda esnafın yanında olacağız. Esnafımız bize her daim ulaşabilecek. Sorunlarını bizzat yanlarında, yerlerinde çözüme ulaştıracağız. Bu söylediklerimizin lafla değil projelerimizle olacağını her esnafımız görecek. Projelerimizin ilkini de esnafımızı meslek komitelerine ayırarak gerceklestirecegiz. Örneğin bir sanayi esnafi ile bir turistik carsi esnafımızın ya da bir pazarci esnafimizin sorunlari aynı değildir. Meslek komiteleri oluşunca bu cesitli sektorlerdeki esnafimizin sorunlarini ayrı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabileceğiz. Esnafımız iş yerinde kendi işleriyle uğraşırken, esnaf kardeşlerimizin sorunlarını da bizler çözüme kavuşturacağız. Aylık periyotlarla esnaflarımızla karşılıklı belirlediğimiz gün ve yerlerde biraraya gelerek, sorunların ne olduğu ve nasıl adım atılması gerektigi noktasında toplantılar yapacağız. Kuracağımız komitelerin başkan ve temsilcileri ile sık sık bir araya geleceğiz. Esnafımıza ve ailelerine sosyal projeler başlatacağız. Örneğin Esnafımıza özel bir mesire alanı ve esnaf çocuklarına eğitim katkısı gibi projelerimizi hemen hayata geçireceğiz. Odamız günü ve çağı takip eden bir oda haline gelecektir. Odamızda bir Ar-Ge birimi kurup esnafımıza yeni projeler geliştirip işlerine ne gibi katkılar sağlayıp, kazançlarını nasıl yukarı çekeceğimizin çalışmalarını yapacağız “ diye konuştu.




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