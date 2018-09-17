Ahmet okullu olmadı, evde kaldı

Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılı bazı öğrenci ve aileleri için başlatılamadı. Herhangi bir liseye yerleştirilemeyen öğrenciler ders başı yapamazken, okullaşamayan öğrenciler ve aileleri yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Aydın'da bulunan 178 bin 640 öğrenci için ders zili yeniden çaldı. Ancak okulu belirlenemediği için hiçbir yere kayıt yaptıramayan öğrenciler ise okullarına başlayamadı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, okulu belirlenemediği için kayıt yaptıramayan öğrenciler için oluşturulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

“Kapıda kalan öğrenciler sitem etti”

Yaklaşık 3 aydır kendisine okuyacak bir lise bulunamadığı için bugün okula başlayamayan Aydın Efeler İlçesi Gazipaşa Ortaokulu mezunu öğrencilerinden Ahmet Tokgöz, ders başı yapamayan öğrencilerden biri olarak yetkililere sitem etti. Günlerdir ailece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısında beklediklerini belirten Anne Selvinaz Tokgöz, “İlginç bir gariplikle karşı karşıyayız. Milli Eğitim tarafından çocuğuma okuyacak bir lise bulunamadı. Bizim bölgemiz Aydın Atatürk Anadolu Lisesi olarak geçiyor. Emel Uşaklı ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi de bizim adresimizi tutan okul. Komşu okul olarak da Cumhuriyet ve Efeler lisesi var. Çocuğum bu okulların hiç birisine kaydedilmedi. 3 defa tercih yaptık her 3 tercihte de çocuğuma okuyacak okul belirlemediler. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine gittik. Çine yolu üzerinde bulunan İmam Hatip Lisesi'ne ya da Topyatağı mevkiinde bulunan Anadolu Teknik Lisesi'ne kayıt yaptırabilirsiniz yoksa çocuğunuz açıktan okusun diyorlar. Çocuğum meslek lisesinde değil düz lisede okumak istiyor. Hem çocuklarımız hem de aileleri olarak bizler mağdur durumdayız” diyerek yetkililerden yardım istedi.