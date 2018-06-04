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04 Haziran 2018 16:51

Ahşap Boyama sergisi açıldı

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ’Ahşap Boyama Kursu’nun yıl sonu sergisi açıldı.

Ahşap Boyama sergisi açıldı

04 Haziran 2018 16:51


Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen kursa katılan 17 kursiyerin eserinin bulunduğu sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Efeler Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Belgin Arslan Demir, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Yaklaşık 200 eserin yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri sergiyi birlikte gezerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.




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