Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 11:22

Aile içi şiddet mağduru genç babasının beylik silahıyla dehşet saçtı: 3 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, aile içi şiddet sonucu bunalıma girdiği iddia edilen genç, babasının silahıyla dehşet saçtı.

Aile içi şiddet mağduru genç babasının beylik silahıyla dehşet saçtı: 3 ölü

28 Mayıs 2018 11:22

Anne ve babasını öldürdükten sonra çatıya çıkıp kendisine ateş eden genç, 4. kattan düşerek öldü.


Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1106 Sokak’ta bulunan Çınar Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru (17), uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru’yu (47) beş kez ateş ederek öldürdü.



Tüm çabalara rağmen ikna olmadı


Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru’yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Aile içi şiddet yaşanıyordu


Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru’nun uzun yılardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı, Suna Doğru’nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru’nun ise Ankara’da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.


Öte yandan acı haberi alınca 8 yıldır aynı evde yaşayan ailenin komşularına taziye ziyaretinde bulunan Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşcıoğlu, aile fertlerini yakından tanıdığını ve baba Adem Doğru ile 3 gün önce sokakta karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Olayı duyunca büyük bir şok yaşadıklarını kaydeden Taşcığlu, çok üzgün olduklarını ve söyleyecek söz bulamadıklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç