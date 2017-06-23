Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı küçük Emirhan için harekete geçti

Bakanlık konuyla ilgili görevlendirme yaparak Baba Musa Demir ile oğlunu evinde dinledi.

Almanya’nın Köln kentinde 9 yıl önce birlikte yaşamaya başlayan Musa Demir ve Ayla Soylu çiftinin Emirhan (6) adında oğulları dünyaya geldi. Aslen Türk olan Alman vatandaşı Ayla Soylu, çocuğunun, babası Musa Demir tarafından kaçırıldığını iddia ederek konuyu basına yansıtmış ve çocuğunun geri verilmesini istemişti. Oğluyla beraber Türkiye’ye gelen ve resmi olarak ülkesine döndüğünü belirten baba Musa Demir, çocuğu kaçırmadığını ve iddiaların yalan olduğunu dile getirerek farklı sebeplerden dolayı oğlunu yanına aldığını belirtmişti. Medya üzerinden süren tartışmaların ardından Musa Demir oğlunun annesiyle görüşmesine izin verirken Anne Ayla Soylu dün Didim’e gelerek oğluyla bir araya geldi. Anne Ayla Soylu, birlikte geldiği medya kuruluşunun dışında başka bir medya kuruluşu ile görüşmeyeceğini bildirmesinin ardından Didim’den ayrıldı.

Kendisinin çocuğunu kaçırmadığını ve dün bir medya kuruluşunun da yer aldığı buluşmada oğlunun annesiyle görüştüğünü belirten Baba Musa Demir, oğlunun yine kendisiyle kalmak istediğini annesine ilettiğini dile getirdi. Demir’in konuyla ilgili olarak ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yaptığı çağrıya Bakanlık yetkilileri sessiz kalmazken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğünden görevli bir Sosyal Hizmet Uzmanı baba ve oğluyla görüşme yaptı.

Baba Musa Demir, neden oğlunun yanına alması gerektiğini, Almanya’daki aile ortamını ve çocuğunun yaşandığı sıkıntılarla ilgili bilgiler verdiğini söyledi. Görüşmenin son derece güzel olduğunu ve oğlu Emirhan Demir’in de yetkilinin sorularına cevap verdiğini belirten Demir “Bakanlığımızın yanımızda yer alması bizleri mutlu etti. Biz hukuki süreci de başlattığımızı anlattık. Hukuki süreçle ilgili de Bakanlık yetkililerine bilgi vereceğiz. Oğlumun artık medya üzerinden de daha fazla yıpratılmaması gerektiğini dile getirdiler. Bizde bu konuda daha hassas olacağız. Süreci onlarda takip edecekler. Bu konuda duyarlı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza ve yetkili mercilere teşekkür ediyorum” dedi.