AK Gençler emniyet kemerinin önemine dikkat çekti

Aydın AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Paşa Mahallesinde kırmızı ışıkta duran sürücülerden emniyet kemeri takanlara karanfil dağıtılırken, takmayan sürücülere ise broşür dağıttı.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mehmet İsmail Azeri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Trafikte meydana gelen kazalarda emniyet kemeri kullanmanın önemi oldukça büyüktür. Emniyet kemerleri küçük çaplı kazaların yanı sıra ölüm ve ağır yaralanmaların olduğu kazalarda da büyük bir önem taşır. Kaza anında çarpmanın etkisiyle beraber araç içinde bulunan kişiler emniyet kemerleri takılı olmadığında araç içerisinde savrulup, birbirlerine vurabilecekleri gibi, aracın dışına da savrulabilirler. Hemen hemen bunları bilmeyen hiçbir sürücü yoktur ne yazık ki bizdeki emniyet kemeri kullanımı polis uygulama noktalarına yaklaştığımızda daha çok artış göstermektedir ama biz istiyoruz ki sadece şehirler arasında değil şehir içinde emniyet kemerinin kullanımın artmasını istiyoruz. 17 ilçemizde ve Aydın ilimizde Ak Gençlik olarak bu konunun hassasiyetini biliyor ve takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Hedefimiz Aydın gibi güzel bir memlekette trafik kurallarına uyulması hususunda örnek bir şehir olması yönünde çalışmalar yapacağız” dedi.