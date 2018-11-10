AK Parti Aydın Gençlik Kolları 3 bin kitap ayracı astı

AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu 3 bin kitap ayracını Kent Meydanı'na astı.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Serhat Deveci, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında saygı ve rahmetle andıklarını ifade ederek, “AK Parti Gençlik Kolları olarak bizimle geleneksel hale gelen, kendimize göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın en güzel yollarından biri olarak düşündüğümüz ayraç çalışmamızı 10 Kasım kapsamında ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere vermiş olduğu değer ve eğitime vermekte olduğu önem tarih sayfalarında yer almaktadır. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi her geçen gün ileriye taşımak için elimizden geleni yapacak ve her alanda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerine hızla ilerlediğimiz, milli iradeden vazgeçmeyerek koştuğumuz bu yolda bugünlere gelinmesinde yol haritası çizen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları tarafında asılan ayraçlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.