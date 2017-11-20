AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, görevi Ertürk’e devretti

Törene ilgi büyük olunca birçok partili dışarıda kaldı. İçeriye girme şansını bulan basın mensupları görevlerini zorlukla yaparken, bazı basın mensuplarının içeriye giremediği görüldü.

Özmen, Ertürk’e başarı dileğinde bulundu

Eski İl Başkanı Ömer Özmen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Ahmet Ertürk’e bundan sonraki süreçte başarı dileklerinde bulunurken, “2019’da önemli seçimler var. 2017 değişim ve yenilenme sürecinden geçiyoruz, 2018 hamle ve çalışma yılımız olacak, 2019’da birbirinden önemli seçim var. Bu üç seçimde hem Aydın’da hem Türkiye’de hep beraber başarıya ulaşmak için el ele çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de bu davanın bir neferi olarak hizmet edeceğime söz veriyorum” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığına resmi olarak başlayan Ahmet Ertürk; “Bu bir nöbet değişimidir. 2002’den bu yana kurucu il başkanımız Ahmet Rıza Acar’dan Mehmet Erdem, Sadık Atay, İsmail Hakkı Eser ve Ömer Özmen’den sonra inşallah bize de görevimizi yapıp koltuğu devretmek nasip olur. Bu güzel hizmetler, partimize, ülkemize ve sorunları giderek artan ilimizin sıkıntılarına çözüm olur. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve partililerimiz ile el ele vererek daha iyi noktalara geleceğiz” diye konuştu.

Aydınlılara hizmetlerimizi anlatamadık

Çiçeği burnunda Başkan Ahmet Ertürk özeleştiride bulunarak, Aydınlılara hizmetlerini çok iyi anlatamadıklarını belirterek, “Eksiklerimizi bulacağız, nerede eksik işlerimiz varsa onu bulup insanların gönlüne girerek 2019’da seçimleri almaya çalışacağız. Aydın’da 17 ilçe belediyesinin sadece 4’ü AK Parti’nin. 4 belediyeyi de çok az oy farkıyla kaybettik. İnsanların bizlerden beklentilerini tespit ederek onlara yol arkadaşlığı yaparak birbirimize küsme hakkımızın olmadığını bilerek sıkı bir çalışma içerisine gireceğiz. Tüzüğümüzde ‘Tek Devlet Tek Bayrak Tek Millet disiplini altında insanlarımızı bir araya getiren ve her yerde ‘Rabia’ işaretiyle partimizin hedeflerini anlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir yol arkadaşı olabilmenin yolu insanların gönlüne ve kalbine girebilmekten geçiyor" diye konuştu.

Kongre Mart Ayında yapılacak

Ertürk, Mart ayı içerisinde yapılacak olan il ve ilçe kongrelerini hatırlatarak, “Bu seçimlerde kimseyi kırmadan dökmeden, incitmeden, kimseyi ötekileştirmeden bu kongreyi yaparak Aydın’da öncelikle Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde hak ettiğimiz fırsatı yakalamaya çalışacağız. Başarı sadece il, ilçe yönetimlerinin değil tüm Aydın halkının olacak. Kimseyi ötekileştirmeden Aydın’a hak ettiği güzel ve onurlu hizmetlerle buluşturacağımıza inanıyorum. El birliği ile Aydın’a güzel hizmetlerle taçlandıracağız. Başka partilere hizmet etmiş kişileri de davet edeceğiz. Bu ulu çınarda herkese yer var. Sadece partimize üye olmuş insanlara değil başka partilere oy vermiş insanlara da bu ulu çınarda demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru altında her zaman yer var” dedi.

Aydın İl Başkanlığı Teşkilatı’nda düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti eski İl Başkanı Ömer Özmen, eski milletvekilleri Ahmet Rıza Acar ve Ali Gültekin Kılınç, Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ile ilçe başkanları, belediye başkanları partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.