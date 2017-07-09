AK Parti Aydın Kadın Kolları Temmuz ayı toplantısı yapıldı

TPS AKBİS sistemimizde 81 ilin ilçeleri arasından birinci olan Didim ilçesine ve Aydın ili içerisinde ilk beşe giren ilçe kadın kollarına başarılarından dolayı çiçek takdim edildi.

Toplantının ana gündem maddesi, kongre süreci olurken, Başkan Seda Sarıbaş, kongre sürecine yönelik Genel Merkez Kadın Kollarının göndermiş olduğu sunumları gerçekleştirdi. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösteren birer kahraman olduğunu dile getiren Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, “Aynı zamanda sizler, kadının metalaştırılmadan, sadece cinsiyeti kullanılarak istismar edilmeden kendi kişiliğiyle, kimliğiyle, inancıyla, değerleriyle hayatta hak ettiği yeri alabileceğinin ispatısınız. Bugün burada kongre sürecini ve işleyişini paylaşacağız. 2019 seçimlerine daha iyi hazırlanmak için yüreği Aydın için atan sosyal girişimci ve azimli Ak kadınlara ihtiyacımız var. Bizler mazeret gözetmeksizin her zamanki yaptığımız gibi ve daha fazla gayretle ev ev mahalle mahalle kapı kapı gezeceğiz. Aydın’a hem milletvekillerimiz ile hem de büyük şehir belediyesini alarak AK Partinin bayraklarını takacağız. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. O geceyi unutmadık unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yüzlerce şehit binlerce gazi verdik. Liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile sokaklarda meydanlardaydık ve yine sokaklarda meydanlarda olacağız. AK Kadınlar 15 Temmuz gecesi memleket, vatan sevdasıyla bayrak, millet ve ezan aşkıyla sokağa çıkmıştır. Sokağa çıkanların %51’i sizin gibi yürekli kadınlardır. Çanakkale ruhunu üzerinde taşıyan, Ömer Halis Demir gibi elleri ve omuzları çeliktenmiş gibi hissedip Allahu Ekber nidalarıyla sokaklara dökülen kadınlarımıza selam olsun. Rabbim bir daha o kara geceyi yaşatmasın. Bizler Fetö’cü hainlerin her zaman karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Allah bu milletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. İlçelerimiz ve İl kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.