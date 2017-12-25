AK Parti Aydın Milletvekili Erdem, 2018 bütçesini değerlendirdi

Faize değil, eğitim, sağlık ve yatırma bütçe ayrıldığını kaydeden Milletvekili Erdem; “2018 yılı merkezi yönetim bütçesi ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” dedi.

2018 yılı merkezi yönetim bütçesinin, AK Parti iktidarının kesintisiz olarak yaptığı 16. bütçe olduğunu kaydeden Erdem, “Bu ülke, 70’li, 90’lı yıllarda hazırladıkları bütçenin gerçekleşmesini göremeyen çok sayıda hükümetleri de görmüştür. Ak Parti, bizden önceki bazı iktidarların yaptığı gibi seçim bütçesi kolaycılığına, günü kurtarma basitliğine yeltenmedi. Milletin geleceğini mali disiplinde gördü” diye konuştu.

Türkiye’nin 1990’larda kısır döngü içine girdiğini ve kamunun yüksek bütçe açığı verdiğini hatırlatan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “AK Parti bu kısır döngüyü kırarak, sürdürülebilir mali disiplin ile bütçe dengesini kırılgan olmaktan çıkarıp, kamu harcamalarının kalitesini artırarak bütçemizi daha sağlıklı yapıya kavuşturmuştur. 2018 yılı için bütçe gelirleri 697 milyar TL olarak öngörülmüştür. Gelirlerin 600 milyar TL’sinin vergilerden, geri kalan 97 milyar TL’lik kısmının ise vergi dışı gelirlerden elde edileceği belirtilmiştir. 72 milyar TL’si faiz giderleri, geri kalanı ise cari ve sermaye giderleri olmak üzere

toplam 763 milyar TL bütçe giderleri öngörülmüştür. Yani toplam giderlerin yüzde 9,4’ü faize gidecektir.

Eğer iktidarı devraldığımızdaki gibi 100 liralık bütçenin 43,2 lirası faize ödenen bütçeye sahip olsaydık, 2018 yılında öngördüğümüz 72 milyar TL faiz ödemesi yerine 330 milyar TL faiz ödüyor olacaktık” ifadelerine yer verdi.

“Faize vermediğimiz 258 milyar TL halkın hizmetine harcanacak”

Türkiye’nin AK Parti iktidarı öncesi faize ödediği paranın artık halkın hizmetine harcandığını ve yatırıma dönüştüğünü ifade eden AK parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “Faize vermediğimiz 258 milyar TL ile okul, hastane, yol, sosyal yardımlar ve daha nice hizmetler yapılıyor. Bu faiz ödemesinde öngörülen bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,9 değil, yüzde 9,3 çıkardı. 2018 yılı bütçesi hem yatırım ve üretim hem de sosyal yönü ile çok güçlü bir bütçe olmuştur. Bu bütçe ile reel sektörlere doğrudan 37 milyar TL destek sağlıyoruz. Ar-Ge’ye yaklaşık 5 milyar TL kaynak ayırıyoruz. 85 milyar TL’lik kamu yatırımı planlıyoruz. Artık 100 liralık bütçenin 18 lirası eğitime (2002’de bu rakam 9 lira), 17 lirası sağlığa ( 2002’de bu rakam 11 lira) harcanıyor. Yaklaşık 51 milyar TL’lik sosyal yardım yapılacaktır. Oransal olarak bakarsak 100 liralık bütçenin 6,7 lirası (2002’de bu rakam 1,3lira) sosyal yardımlara gidecek. Direkt ve endirekt tarıma yaklaşık 30 milyar TL kaynak aktarıyoruz. Görüldüğü üzere eskiden bütçeden en büyük payı faiz alıyorken şimdi en büyük payı eğitim, sağlık gibi temel hizmetler alıyor. Bu yönü ile 2018 yılı bütçesi büyümeyi, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı esas alan, sosyal refahı güçlendiren bir bütçe olmuştur” diyerek “AK Parti 2001’de yola çıkarken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını şiar edinmişti. Aynen bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” ifadeleri ile değerlendirmesini tamamladı.