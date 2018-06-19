AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a coşkulu karşılama

24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ziyarete İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Osman Yozgatlı ve Ovaeymir Mahallerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Mustafa Savaş, “Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok memnun oldum. Biz AK Parti olarak vatandaşımıza ne söz verdiysek yerine getirdik ve yerine getirmek için bir irade ortaya koyduk. Bu gün bu mahallelerimizde taziye ziyareti, ev ziyareti ve esnaflarımızla birlikte olduk. Onların taleplerini dinledik, sorunlarını dinledik. Bazı çevrelerin Adliye binası buraya yapılmayacak sizi kandırıyorlar diye yalan yanlış açıklamalar yapıldığını duydum. Öyle bir durum söz konusu değil. Adliye binası hepiniz. Biliyorsunuz daha önce üç milletvekili arkadaşımızla birlikte irademizi ortaya koymuş ve adliye binasının yapılması için süreç başlatmıştık. Adliye Binası Adalet Bakanlığı uhdesinde olan Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki 185 dönüm arazide, F Tipi cezaevinin yanına yapılacak, imzalar atıldı. Adalet Bakanımızın talimatıyla şu anda zemin etüt çalışması sürüyor, sondaj çalışması için ihale yapıldı. Ayrıca yolla ilgili imar değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde Haziran ayının ilk toplantısında kabul edildi ve projemiz çizilme aşamasında. En kısa zamanda temelini hep beraber atacağız inşallah” dedi.

Mustafa Savaş, “Adliye Binası bittiğinde inşallah Aydın’a yakışır bir Adliye sarayımız olacak. Hem de etrafında avukatlık ofisleri, alışveriş merkezleri, PTT, banka şubeleri, kafeler açılacak. Bu bölge ticaret merkezi olacak. Arsalarınızın değeri artacak. Osman Yozgatlı, Ovaeymir ve Yeniköy birer cazibe merkezi olacak ve Efeler’in en gözde mahalleleri olacak” şeklinde konuştu.