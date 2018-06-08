AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Efeler’de OSB’yi ziyaret etti

Fabrika çalışanlarının ve yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Mustafa Savaş, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Ziyarete Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve İlçe yöneticileri de eşlik etti.

Hem Aydın hem ülke ekonomisine üretim ve istihdamına katkılarından dolayı girişimcilere teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Bu güne kadar sanayicimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Birçok desteğimiz var ve artarak devam edecek” dedi.

AK Parti iktidarının 2002’ten bu yana fabrikalara, işletmelere ve KOBİ’lere büyük destekler verdiğini açıklayan Savaş, bu destekler sayesinde iş sahalarının açıldığını ve işsizlik rakamlarında düşüş sağlandığını kaydetti.

Türkiye’de 24 Haziran’da genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Savaş, “Bu seçimlerde ülkemizde yine istikrar istiyorsak, bu teşviklerin daha da artmasını istiyorsak, güçlü bir meclis ve güçlü bir irade gerekiyor. Bu yüzden sizlerden yine destek bekliyoruz” diye konuştu.