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AK Parti Aydın'da alana indi, yerel seçim hareketi başladı

Demokrasinin kalesi Aydın’da seçim hareketliliği şimdiden başladı.

Demokrasinin kalesi Aydın'da seçim hareketliliği şimdiden başladı. AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan işadamı Av. Rıdvan Eşin, ekibi ile birlikte çalışmalara başladı. Eşin'in çalışması ile birlikte ilde siyasi hareketlilik başladı.


Türkiye'de 31 Mart 2019'da yapılacağı açıklanana yerel seçim çalışmaları için AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Rıdvan Eşin, araçları giyidirip Aydın il genelinde çalışmalara başladı. Ekibiyle birlikte ziyaretlere şimdiden başlayan Eşin, kurulduğu günden bu yana AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu belirterek, “AK Parti'nin bir neferi olarak ‘vakit Aydın vakti' diyerek yola çıktık. Şimdiden köy köy mahalle mahalle dolaşarak broşürlerimizi dağıtıp 16 yıl öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi anlatıyoruz. 2023 vizyonuna hazırlanan Ülkemizde Aydın'ı yeniden inşa etmek ve hak ettiği yere taşımak için bu yola çıktık. Partimizin bir neferi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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