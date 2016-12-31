AK Parti Aydın’da Kadın Harekatı Başlatıyor

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş dün akşam 73.’sü gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi’nde Aydın il genelinde kadın harekatı başlattı. Sarıbaş, “Aydın ve ilçelerinde Kadın Kolları teşkilatı olarak hiçbir eksik teşkilatımız kalmamıştır. Yapılacak olan referandum da Aydın’da iyi bir netice alacağımıza eminim. Bu referandum seçimleri ileride yapılacak olan yerel seçiler için de önemli bir seçmen tabanı oluşturacaktır. Yapamadığı işler yüzünden halkımız mağdur olmaktadır. Mağduriyeti gidermenin tek yolu AK Partili kadroların iş başına geçmesidir. Bunun için topyekun bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok çalışmalıyız” dedi.

2016 yılının sıkıntılı geçtiğini 2017 yılının vatanımıza milletimize dostluk, barış ve mutluluk getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, “Atlattığımız kötü günlerin ardından doğacak yeni güneş bizlerin birlik ve beraberliği olacaktır. Bizler birbirimize sımsıkı tutunursak, birbirimizden destek alırsak, bizim önümüze kimse geçemez. Yapılacak olan referandum da Aydın’da iyi bir netice alacağımıza eminim. Bu referandum seçimleri ileride yapılacak olan yerel seçiler için de önemli bir seçmen tabanı oluşturacaktır. Bu yüzden referandum seçiminin önemi bir kez daha artmaktadır. Bu gün Aydın’da Büyükşehir Belediyesinin ve bizde olmayan ilçe belediyelerin durumu ortadadır. Yapamadığı işler yüzünden halkımız mağdur olmaktadır. Mağduriyeti gidermenin tek yolu AK Partili kadroların iş başına geçmesidir. Bunun için topyekun bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok çalışmalıyız. Biz Kadın Kolları olarak, gece gündür çalışmaya hazırız. Aydın’da CHP’li belediye başkanlarının ülkeye ve Aydın’a nasıl sahip çıktıklarını görmekteyiz. Öyle lafla sahip çıkılmaz! Çalışarak, üreterek sahip çıkılır. Bunun en güzel örneği İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep gibi belediyelerdir. Analar evlerinde AK Parti için dua ederken bizler partimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Programların İl Kadın Kolları ve İlçe Kadın Kolları ile eş zamanlı yapıldığını ve bu uyumun artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Sarıbaş, konuşmasının devamında “Partimize ve vatanımıza layık olarak çalışıp bu görevleri zamanı geldiğinde büyük bir onurla yeni gelecek dava arkadaşlarımıza devredeceğiz. Yaptığımız görevler bizlere büyük bir onur kazandırmaktadır” ifadelerine yer verdi.