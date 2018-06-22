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22 Haziran 2018 09:02

AK Parti Çine’de Savaş’la çıkarma yaptı

AK Parti Çine’de Milletvekili adayı ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş ile çıkarma yaptı.

AK Parti Çine’de Savaş’la çıkarma yaptı

22 Haziran 2018 09:02

İlçede düzenlenen törenle partiye yeni katılan 400 kişiye AK Parti rozeti takıldı.


Çine Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen rozet takma törenine AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine ilçe Başkanı Mehmet Tosun, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.


Törende aralarında CHP’den istifa eden Çine Belediye Meclis Üyesi Burhan Kandemir, eski Doğru Yol Partisi Çine İlçe Başkanı Ekrem Dinçer, eski Anavatan Partisi Çine İlçe Başkanı Erden Kaya’nın da bulunduğu yaklaşık 400 kişiye AK Parti rozeti takıldı. AK Parti’ye katılanların rozetleri MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Savaş, İlçe Başkanı Mehmet Tosun ve Çine Kadın Kolları Başkanı Ferya Yıldız tarafından takıldı.


AK Partiye olan teveccühlerinden dolayı hemşerilerine teşekkür eden MKYK üyesi Mustafa Savaş, “16 yılda çok büyük işler yaptık. Bütün engellemelerine darbe girişimlerine, e-muhtıralara rağmen bir çok alanda büyük başarılara imza attık. Bu başarı hikayesinin mimarı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’dır. Adam gibi adamı çekemiyorlar, sürekli eleştiriyorlar. Tek hedefleri Erdoğan seçilmesin, bu ülkeye ne olursa olsun, hiç umularında değil. Unuttukları bir şey var, o güzel insanın arkasında aziz milletimiz var. Recep Tayyip Erdoğan, dik duruyor. Terörle mücadele ediyor. ‘Bu coğrafyada ben de varım’ diyen bir Türkiye adına mücadele ediyor. Birilerinin hedefleri Türkiye’yi küçültmek ve kontrol altına almak. Ama o hayal peşinde olanlar avucunu yalayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna devam edecek” diye konuştu.


Güçlenen ve büyüyen Türkiye’den Aydın’a daha fazla pay almak içi mücadele verdiğini ve bu mücadelenin devam edeceğini belirten Savaş, Çineli hemşerilerinden 24 Haziran’da destek istedi. Milletvekili olduktan sonra yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu da kaydeden Savaş, hedeflerinin Çine Belediye Başkanlığını da AK Parti ile tanıştırmak olduğunu söyledi. Oldukça coşkulu gecen programın ardından AK parti heyeti Çine Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kır Kahvesini ziyaret etti.




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