Ak Parti İl Başkanı Özmen; “15 Temmuz, bir milletin dirilişidir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, “15 Temmuz, diz çöktürülmeye çalışılan bir milletin ayağa kalkmasıdır, şahlanışıdır, dirilişidir. Din kisvesine bürünmüş bir takım hainler ülkeyi tekrar eski karanlık günlere götürmeye çalıştı. Ancak aziz milletimiz o gece iradesine ve kendi geleceğine bizzat el koyarak bu topraklarda tek söz sahibinin kendisi olduğunu açık bir şekilde tüm dünyaya gösterdi. O gece tekrar görülmüştür ki bu aziz Milleti yenmek öyle çok kolay bir iş değildir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu milletin istiklal ve istikbali için şehitlik makamına ulaşan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.