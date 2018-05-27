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27 Mayıs 2018 16:47

AK Parti İl Başkanı Özmen, seçim çalışmalarını Koçarlı’da devam etti

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yönetim kurulu üyeleri ile partililerle birlikte Koçarlıyı ziyaret edip Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin iftarına katıldılar.

AK Parti İl Başkanı Özmen, seçim çalışmalarını Koçarlı’da devam etti

27 Mayıs 2018 16:47


Seçim çalışmaları programı kapsamında Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çarşıda ve sanayide vatandaşlara görüşen AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, vatandaşlarla hasbıhal etti.


Teşkilat binasında ilk önce çalışmaları değerlendiren Özmen, Koçarlı’nın AK Parti’yi hem 7 Haziran, hem de 1 Kasım seçimlerinde 1. parti yaptığını belirterek 24 Haziran’da Koçarlı’dan Cumhur ittifakına ve AK Parti’ye güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.


AK Parti’nin 16 yıldır yaptıklarının ortada olduğun ifade eden İl Başkanı Özmen, yeni dönemde “Güçlü hükümet ve güçlü Meclis” ile bugüne kadar yaptıkları hizmeti katlayarak hizmete devam edeceklerini söyledi.


Daha sonra İl Başkanı Ömer Özmen ve ilçe Başkanı Kaplan ilçede esnafları ve STK’ları ziyaret edip sohbet ettiler. Sonrasında Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın iftarına katılan AK Partililer Koçarlı’dan güçlü bir destek sözünü aldılar.




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