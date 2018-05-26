AK Parti İl Başkanı Özmen, Sultanhisar esnafını ziyaret etti

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, pazaryeri ziyareti öncesi Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle ilçe teşkilatında bir araya gelerek 24 Haziran’da yapılacak seçimler ile ilgili değerlendirmede bulundu. 24 Mayıs’ta açıklanan seçim beyannamesi değerlendirildikten sonra pazaryeri esnafını ziyaret eden Özmen ve Yılmazoğlu, vatandaşlar ile sohbet etti. Daha sonra da Sultanhisar Esnaf Odasını ziyaret eden AK Parti heyeti, odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.